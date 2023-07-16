KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 21:16
Tercih sonuçları

2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır ??

Bir de eskiden tercih zamanı forum çok aktif olurdu, tercih haftası boyunca onlarca başlık açılır yüzlerce mesaj yazılırdı. İlk defa bu atamada ne başlık açan vaar ne soru soran ,, bu sizin de dikkatinizi çekti mi ?? Sizce bunun sebebi ne olabilir? Sanki kimse tercih yapmamış gibi bir hava yok mu sizce de ?

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