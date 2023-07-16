Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 21:23
Eş durumu mazeret tayini hk.

Arkadaşlar bu sene ilk defa eş durumuna başvuracağım ancak aklıma takılan bir durum var.İl dışından eş durumu yapacağım ancak şu an ikametgahım eşimin çalıştığı ilde ve büyükşehir değil. İkametgahımın bu şekilde olması eş durumu yapmama engel teşkil edermi ve ildeki tüm ilçeler açılır mı ? Teşekkürler.

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