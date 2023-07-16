Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 21:32
Ankara-Kemer güzergah önerisi
Arkadaşlar selamlar, Ankara'dan Antalya Kemer tarafına gideceğim. Afyon üzerinden mi Akşehir üzerinden mi gitmeyi önerirsiniz? Süreden ziyade yolların durumunu önemsiyorum. Özlük haklarıyla ilgili bir konu değil farkındayım fakat bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim.

Aysunİngilizce
Memur
16 Temmuz 2023 21:52

Düşüyor mu böyle?Yapacağınız tatilin reklamını yapıyorsanız, Kemer ne ki? Ben Çeşme ve Kuşadası turlarımı bitirdim. Sırada yurt dışı ve Bodrum var. Her yıl düzenli olarak gittiğim Paris'de 14 gün kalmayı planlıyorum. Tatil böyle olur. Yaşı ilerlemiş kadınlar neden Kemer'e gideceğini duyurur, onu da anlayamıyorum.


Parsipal
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:06
Wtf! :) Eee anlatsana biraz daha, başka başka nelere öfkelisin?:)

Ahmet Kaleli
Şef
16 Temmuz 2023 22:08

yol durumu olarak tabi ki afyon, burdur istikameti daha iyi, afyon yolun tam ortasına denk geliyor, gelişmiş mola tesisleri var


Parsipal
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:22
Teşekkürler hocam
Ahmet Kaleli, 57 dk. önce

yol durumu olarak tabi ki afyon, burdur istikameti daha iyi, afyon yolun tam ortasına denk geliyor, gelişmiş mola tesisleri var


MS0640
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:44

Tatilin hayali bile güzel

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