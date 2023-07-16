Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 21:44
22 İle tayin

Kilis'te 3 yıldır görev yapmaktayım. Bu Haziran'da 3 yılımı doldurdum. Mayıs ayında da sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlerdenim. Geçen gün belirtilen 22 ile illerarası tayin isteyebilirmiyim.

Bu arada kadroya geçtim diye bu tayin isteme olayım 1 yıl uzar mı acaba?

Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler


KaptanSpark
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:43
Tayin isteyebilirsiniz en az 3 yıl zorunlu çalışma süresini tamamlamış oluyorsunuz mayısta kadroya geçmeniz hak kaybına neden olmuyor.

melcea
Genel Müdür
17 Temmuz 2023 00:45

3+1 tamamlanmasi gerekir.

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