Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 21:44
22 İLE TAYİNNNNM....

Kilis'te 3 yıldır görev yapmaktayım. Bu Haziran'da 3 yılımı doldurdum. Mayıs ayında da sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlerdenim. Geçen gün belirtilen 22 ile illerarası tayin isteyebilirmiyim.

Bu arada kadroya geçtim diye bu tayin isteme olayım 1 yıl uzar mı acaba?

Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler


KaptanSpark
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:43
Tayin isteyebilirsiniz en az 3 yıl zorunlu çalışma süresini tamamlamış oluyorsunuz mayısta kadroya geçmeniz hak kaybına neden olmuyor.
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