Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 22:12
Eş durumu acil yardım

Merhaba biz Mart ayında atama ile Adıyaman'dan Nevşehir'e geçtik küçük bebeğimiz var bakıcı bulamadık memlekete Malatya ya gitmek istiyoruz. Eşim öğretmen önce o tayin istese sonra benim tayin eş durumundan olur mu acaba bu şekilde eş durumu ile geçen oldu mu

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