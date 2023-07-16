Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 22:30
emeklilikte icra

mrhb eyt li olarak yarın emekli olacak öğretmenim maaşımda1i kesilen 2si sırada 3 icra var 23 bin. bunların emekli ikramiyemden kesileceğini mutemet söyledii lçeden bu doğrumudur?ben izin vernmedikçe çalışanmemur değilimkii kramiyeden kesilip ödensin artık


umutXx
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:50

doğrudur, kalan icra borcunuz varsa, ikramiyenizden kesilir, kalanı size sgk tarafından ödenir.


JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 22:51
Çoktan emekli ikramiyene haciz konulmuştur zaten
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