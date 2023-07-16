KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2023 22:33
Tmo Bolvadin
75 puanla makine teknikerliği için 19 tercih yaptım hepsi tmo . İlk sırada bolvadin var sizce olurmu yoksa umudu keseyim mi

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/2KPSS 2023/1 Atama SonuçlarıTCDD Hat bakım memuru alımı2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek BaşlıkEge Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu4 yıl önce açılıp halen dava sürecine başlanmayan soruşturma atamaya engel mi?Arff sıralamaTCDD 2023/1

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 en dramatik şarkı sözleri 1 ayın 15i 2 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 Bugün olanlar 1 veda busesi 2 rapunzel 2 İçinden geleni söyle 3 öfke kontrolü 1 akaryakıt 2

Son Haberler

'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'Wimbledon'da şampiyon belli oldu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark