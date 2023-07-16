Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 22:45
Nereyi gezelim değil de nereyi gezmemeli ?

Mesela ağustosta antalyaya gitmemeli

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