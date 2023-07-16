KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 23:11
AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri Whatsapp grubu linki?

Varsa alabilir miyim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

THY Take-Off Jr. işe giren oldu mu, değerlendirme süreci nasıldı, maaşlar nasıl?

Sözlük

Şikayet et butonu 3 en dramatik şarkı sözleri 1 rapunzel 2 Sinan Bengier 1 Sivrisinek 2 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 güvenilen dağlara kar yağması 1 güne bir söz bırak 3 longoz 1 taş devri 1

Son Haberler

Son çıkan öğrenci affı Polis Akademisini kapsamıyormuş17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıOtomotivde hem üretim hem de ihracat arttıİstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark