Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2023 23:34
Sağlıkçı arkadaşlar
Nasılsınız öğretmen sayfasından geliyorum maaş bize yetmiyor sizde durum nasıl

baris5866
Aday Memur
17 Temmuz 2023 00:39
Her ay 100.000 atıyoruz kenara refah içindeyiz çok şükür..
Toplam 1 mesaj

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