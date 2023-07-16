Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 23:38
7. Dönem Toplu sözlesme
Agustosda memurlar icin toplu sözlesme dönemi malum. Saglıkcılar, diyanetciler, büro memurları, öğretmenler türlü türlü özlük hakkını çatır çatır alcak. Ama polisin sendikası vs olmadığı için sadece ne verirlerse onu alcak.

Soldierm
Genel Müdür
17 Temmuz 2023 00:18

5510 a tabi olan polislerin hiç bir hakkı yol emekliliğin de bir önemi yok onun için 20 yıl veyahut 25/30 yıl bu mesleğin ameleliğini çekmenin hiç gereği yok...onun için toplu sözleşme benim için yok hükmündedir...

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