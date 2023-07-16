7. Dönem Toplu sözlesme

Agustosda memurlar icin toplu sözlesme dönemi malum. Saglıkcılar, diyanetciler, büro memurları, öğretmenler türlü türlü özlük hakkını çatır çatır alcak. Ama polisin sendikası vs olmadığı için sadece ne verirlerse onu alcak.

Agustosda memurlar icin toplu sözlesme dönemi malum. Saglıkcılar, diyanetciler, büro memurları, öğretmenler türlü türlü özlük hakkını çatır çatır alcak. Ama polisin sendikası vs olmadığı için sadece ne verirlerse onu alcak.