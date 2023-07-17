Sakarya Üniversitesi ilanı İptal Etmeli Destek!!!

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış Jolmak.
-Yükseköğretim programlarının İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı lisans programlarından birinden mezun olmak.
-Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Web Sitesi Kullanılabilirliği, Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi, İş Yaşamında Kuşaklar Arası İletişim, İnsansız Hava Aracı Sportif/Amatör Pilot Sertifikası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı Katılım Belgesi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Diksiyon, Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi Dijital Benim işim Projesi Dijital Pazarlama Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
-İletişim Koordinatörlüğündeki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.
2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış Jolmak.
-Yükseköğretim programlarının İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı lisans programlarından birinden mezun olmak.
-Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Web Sitesi Kullanılabilirliği, Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi, İş Yaşamında Kuşaklar Arası İletişim, İnsansız Hava Aracı Sportif/Amatör Pilot Sertifikası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı Katılım Belgesi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Diksiyon, Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi Dijital Benim işim Projesi Dijital Pazarlama Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
-İletişim Koordinatörlüğündeki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.