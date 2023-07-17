KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 00:18
Sakarya Üniversitesi ilanı İptal Etmeli Destek!!!

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış Jolmak.

-Yükseköğretim programlarının İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı lisans programlarından birinden mezun olmak.

-Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Web Sitesi Kullanılabilirliği, Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi, İş Yaşamında Kuşaklar Arası İletişim, İnsansız Hava Aracı Sportif/Amatör Pilot Sertifikası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı Katılım Belgesi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Diksiyon, Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi Dijital Benim işim Projesi Dijital Pazarlama Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

-Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

-İletişim Koordinatörlüğündeki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.


superbery
Aday Memur
17 Temmuz 2023 00:30

insansız hava aracı ve amatör pilot sertifikası olmayanda ne biliyim


superbery
Aday Memur
17 Temmuz 2023 00:36

alınacak kişiye elinde ne kadar sertifika varsa bize bildir ona göre ayarlayalım diye açılan bir kadro daha önceki alımlarda bu kdar dehşet bir şeyle karşılaşmamştm

(((alınacak adaya hayrını görmemendileğiyle)))

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerTercih sonuçlarıKPSS 2024, yaş 40, işsiz mühendisTEİAŞ ISPARTAKurum AvukatlığıMeb alımı merkezi 4001 alımını etkiler mi?KPSS B de yükselme varmı ?Csb memurdum istifa edip kite geçmekTEİAŞ Memur Kadrosu

Sözlük

Şikayet et butonu 3 rapunzel 2 Bugün olanlar 1 İçinden geleni söyle 3 öfke kontrolü 1 omayraaa 13 Sinan Bengier 1 güne bir şiir bırak 1 akaryakıt 2 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1

Son Haberler

Son çıkan öğrenci affı Polis Akademisini kapsamıyormuş17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıOtomotivde hem üretim hem de ihracat arttıİstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark