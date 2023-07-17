Sağlık bakanlığı yeni alım

Twitter da bir çok haber sayfası sağlık bakanlığı ek bütçe ile alım yapacak tarzı haber yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın belli bir atama takvimi var mı? olursa ne zaman bilgisi tahmini olan var mı ? Cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Twitter da bir çok haber sayfası sağlık bakanlığı ek bütçe ile alım yapacak tarzı haber yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın belli bir atama takvimi var mı? olursa ne zaman bilgisi tahmini olan var mı ? Cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler