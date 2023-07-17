KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 01:35
Sağlık bakanlığı yeni alım
Twitter da bir çok haber sayfası sağlık bakanlığı ek bütçe ile alım yapacak tarzı haber yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın belli bir atama takvimi var mı? olursa ne zaman bilgisi tahmini olan var mı ? Cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Sinan Bengier 2 bizim çiftlik 1 güven tek kullanımlıktır 1 rapunzel 3 Şikayet et butonu 3 omayraaa 13 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 1 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1 Halka Arz 1 akaryakıt 2

Son Haberler

Son çıkan öğrenci affı Polis Akademisini kapsamıyormuş17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıOtomotivde hem üretim hem de ihracat arttıİstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark