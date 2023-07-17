Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 02:55
İkm Sonuçlar
22 Haziran'da mülakatlar bitti. Mülakat sonuçlari ne zaman açiklanir ve adli tatil mülakat sonuçlarinin aciklanma süreçini uzatirmi ?

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