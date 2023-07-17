KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 04:02
Parkur mülakatına hiç hazırlanmamak

Ben 25 yaşında Lisans mezunuyum. Kendi bölümümle ilgili kadrolar biraz yüksek puanla aldığı için hiç aklımda yokken pomeme başvuru yaptım. Fakat kursa 1 defa gittim. Kursu beğenmedim için bıraktım. Pek deneme şansım da olmadı. Her yerde aylar önceden hazırlanmamız gerektiği vs yazıyor. Benim pek inancım kalmadı yapabilecegime dair. Bayanlar da bu kadar sıkı hazırlanıyor mu? Bu hafta içi olacak mülakata gitmemeli miyim? İlerde başvurursam bu seneki başarısızlığımın etkisi olur mu?

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