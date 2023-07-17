Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 04:23
Ek Mtv muafiyet
Sayın hocalarım. Ben deprem bölgesinde görev yapıyorum. Ek mtv yönergesinde deprem bölgesindekiler muaf şeklinde ibare var. E devletten baktığımda ek mtv vergisi bana yansımış. Etrafımdaki kimseye yansımamış. Benimle aynı durumda olan var mı acaba?

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