Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 04:24
Ek mtv muafiyet
Sayın hocalarım. Ben deprem bölgesinde görev yapıyorum. Ek mtv yönergesinde deprem bölgesindekiler muaf şeklinde ibare var. E devletten baktığımda ek mtv vergisi bana yansımış. Etrafımdaki kimseye yansımamış. Benimle aynı durumda olan var mı acaba?

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