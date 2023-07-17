Ek mtv muafiyet

Sayın hocalarım. Ben deprem bölgesinde görev yapıyorum. Ek mtv yönergesinde deprem bölgesindekiler muaf şeklinde ibare var. E devletten baktığımda ek mtv vergisi bana yansımış. Etrafımdaki kimseye yansımamış. Benimle aynı durumda olan var mı acaba?

Sayın hocalarım. Ben deprem bölgesinde görev yapıyorum. Ek mtv yönergesinde deprem bölgesindekiler muaf şeklinde ibare var. E devletten baktığımda ek mtv vergisi bana yansımış. Etrafımdaki kimseye yansımamış. Benimle aynı durumda olan var mı acaba?