Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 06:10
Unvan değişikliği sınavı hk.

İyi günler.

Arkadaşlar, GİH kadroda çalışan bir memurun (kâtip) aynı zamanda teknik bir diploması mevcuttur (tekniker).

Unvan değişikliği sınavı açılmış ve bu unvan değişikliği başvurusunda ise teknisyen ilanı açılmıştır. Kişi tekniker diploması İle teknisyen ilanına başvurabilir mi? Yani bir üst öğrenim düzeyi olan tekniker diploma ile teknisyen ünvanına başvuru yapabilir mi?

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