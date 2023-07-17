Sımdı mutemet arkadaslar sistem acildi mı

Mutemet arkadaslar sistem ne zaman acılır ne zaman yapmaya baslar bu 17.55 in enflasyon farkını. Ayrıca 8077 lıra tahmini ne zaman yatar acaba gecen sene bizim mutemet 20 sinde yatırmıstı

Mutemet arkadaslar sistem ne zaman acılır ne zaman yapmaya baslar bu 17.55 in enflasyon farkını. Ayrıca 8077 lıra tahmini ne zaman yatar acaba gecen sene bizim mutemet 20 sinde yatırmıstı