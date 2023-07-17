Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 06:34
Sımdı mutemet arkadaslar sistem acildi mı
Mutemet arkadaslar sistem ne zaman acılır ne zaman yapmaya baslar bu 17.55 in enflasyon farkını. Ayrıca 8077 lıra tahmini ne zaman yatar acaba gecen sene bizim mutemet 20 sinde yatırmıstı

Çok Yazılan Konular

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımAramızda seyyanen zammı beğenmeyen arkadaşlar var2024 ocak zammıTemmuz enflasyonu tahminleri8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiAğustos toplu görüşmeleri beklentileriBenzin ve Dizele 8 tl civarı zam geleceği konuşuluyor.. Temmuz enflasyonu rekor kıracakSeyyanen zam bu ay tam yatmacakmışSeyyanen zam hakkında bilgi

Sözlük

omayraaa 13 Şikayet et butonu 3 İçinden geleni söyle 3 yaz gelse de ısınsak 1 rapunzel 4 portekiz 1 güvendiğin dağlara yağan kar 2 dertleşmek 2 niğde 1 taş devri 1

Son Haberler

Son çıkan öğrenci affı Polis Akademisini kapsamıyormuş17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıOtomotivde hem üretim hem de ihracat arttıİstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark