KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 07:46
DSİ mamur adaylarını neden madur ediyor bir kisişin açmış olduğu daya istinaden yürütmeyi durma olma

atanmış olan memur aday ve yedeklerini göre başlatmadan madur eden tek kurum

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