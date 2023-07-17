Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 08:50
Tarım ve Orman Bakanlığı depremzedelere nokta tayin hakkı.

Evi yıkılmış/ağır hasarlı tarim orman personeli nokta tayin hakkını talep ediyor...

Çok Yazılan Konular

Tarım ve Orman Bakanlığı/Özelde Çalışan Eş Durumu TayiniAday memurluk bittikten sonra tayin hakkım var mı?DSİ Bekçi Alımı HakkındaTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK Becayiş (Tek Başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

Sözlük

sirke 1 yaşlanmayı kabullenmemek 3 anamurda deniz suyu sıcaklığı 2 Bugün olanlar 2 portekiz 1 öfke kontrolü 1 güne bir şiir bırak 1 ayın 15i 2 taş devri 1 rapunzel 5

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolarBorsa haftaya rekorla başladıBakan Şimşek'ten kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesiKulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!Zeytinyağı fiyatı uçtu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark