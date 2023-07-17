Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 08:56
Naklen atama depremzedelere öncelik mi veriliyor

2023 naklen atama evi yıkılmış/ağır hasarlı personele kurumlar arasi nakil taleplerinde öncelik verilecek mi?

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