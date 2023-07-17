Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 08:59
Tarım ve Orman Bakanlığı depremzedelere nokta tayin hakkı.

Evi yıkılmış/ağır hasarlı tarim orman personeline nokta tayin hakkı mı veriliyor?

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