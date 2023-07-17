Elektrik teknisyeni hafta sonu bir şey olursa çağırma hakları var mı

Elektrik teknisyeni olarak hastanede çalışıyorum hafta sonu arıza vs olursa gel diyebilirler mi. Bir kaç personel bu cumartesi gelmiş mesela işi halledip gitmişler. Fazla mesai falan da yok dediler normalde teknik işleri yüklenici firma yapıyor biz takip ediyoruz.

Elektrik teknisyeni olarak hastanede çalışıyorum hafta sonu arıza vs olursa gel diyebilirler mi. Bir kaç personel bu cumartesi gelmiş mesela işi halledip gitmişler. Fazla mesai falan da yok dediler normalde teknik işleri yüklenici firma yapıyor biz takip ediyoruz.