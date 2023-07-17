Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 10:25
Para Lazım, Seyyenan Zam Bu Hafta Yatar mı ?

Arkadaşlar ekonomik kriz malum, bu konuda bilgisi olan var mı ?


Babayage
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:27
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Seyyanen 8 bin yatamayacak yarısı yatacak deniyor doğrumu bu ?

beyazdag06
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:39
Yok hocam tam yatacak. Bakın memur maaşı 15 inden 15 i nedir. Ama memur zammı 1 temmuz itibariyle verilir normalde. Adamlar sırf memura seyyanen zammın farkını vermemekle için genelge tarihini 25 temmuz yaptılar. Kısacası %17.55in farkı olacak ama seyyanen zammın tarihi 15 temmuz olduğu için farkı olmayacak. Ayın 21 inden sonra hesaplara %17.55 in farkı +8077 yatacak .
Babayage, 1 saat önce
Seyyanen 8 bin yatamayacak yarısı yatacak deniyor doğrumu bu ?

Karizmaunl
Memur
17 Temmuz 2023 10:39

Maliye Bakanlığı ödeme ile ilgili yazı gönderecek, KBS sistemi açılacak işlem ondan sonra yapılacak. Ne kadar hızlı yatacağı kurumunuzun mutemetine kalmış.


Hacı adem
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:42
Tam yatacak
Babayage, 1 saat önce
Seyyanen 8 bin yatamayacak yarısı yatacak deniyor doğrumu bu ?

feridunemeksiz
Şef
17 Temmuz 2023 10:44
31 in de yatar

cetek
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:44

Ayın 31 i saat 23:59'da yatar.


göktürkyusuuf
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:51
Peki 15 temmuz ile 8 bin liranın yattığı tarih arasındaki fark yatması gerekmiyor mu? Örneğin 21 temmuzda 8077 TL ile birlikte 6 günlük fark yatması gerekmiyor mu?
beyazdag06, 1 saat önce
Yok hocam tam yatacak. Bakın memur maaşı 15 inden 15 i nedir. Ama memur zammı 1 temmuz itibariyle verilir normalde. Adamlar sırf memura seyyanen zammın farkını vermemekle için genelge tarihini 25 temmuz yaptılar. Kısacası %17.55in farkı olacak ama seyyanen zammın tarihi 15 temmuz olduğu için farkı olmayacak. Ayın 21 inden sonra hesaplara %17.55 in farkı +8077 yatacak .

Ramazan212147
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:53

Diyarbakır sur cuma yatırır hep oyle oluyor


Mühendisss007
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:55

İnşallah bu soru şakadır.

göktürkyusuuf, 49 dk. önce
Peki 15 temmuz ile 8 bin liranın yattığı tarih arasındaki fark yatması gerekmiyor mu? Örneğin 21 temmuzda 8077 TL ile birlikte 6 günlük fark yatması gerekmiyor mu?

göktürkyusuuf
Aday Memur
17 Temmuz 2023 10:59
Neden şaka olsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki maaşına gelen zammın 1-14 arası farkını alıyorsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki ek ödemen 21 temmuzda yatrığı zaman neden fark oluşmuyor. Sonuç olarak 15 temmuz itibariyle geçerli
Mühendisss007, 45 dk. önce

İnşallah bu soru şakadır.


Mühendisss007
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:04

Allah yardımcın olsun kardeşim.

göktürkyusuuf, 41 dk. önce
Neden şaka olsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki maaşına gelen zammın 1-14 arası farkını alıyorsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki ek ödemen 21 temmuzda yatrığı zaman neden fark oluşmuyor. Sonuç olarak 15 temmuz itibariyle geçerli

göktürkyusuuf
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:05
Bi siktir git yavşak herif. İnsan gibi bir şey soruyoruz tiye alıyorsun
Mühendisss007, 36 dk. önce

Allah yardımcın olsun kardeşim.


Mühendisss007
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:07

Maaş zammın da bu hakarete gidecek :)

göktürkyusuuf, 35 dk. önce
Bi siktir git yavşak herif. İnsan gibi bir şey soruyoruz tiye alıyorsun

Ale-Vi2362
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:08

Normalde 14 günlük farkı her zaman bir hafta on gün sonra alıyoruz... ama bir fark oluşmuyor.. onun gibi düşün..

göktürkyusuuf, 41 dk. önce
Neden şaka olsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki maaşına gelen zammın 1-14 arası farkını alıyorsun. 15 Temmuz ile 14 Ağustos arasındaki ek ödemen 21 temmuzda yatrığı zaman neden fark oluşmuyor. Sonuç olarak 15 temmuz itibariyle geçerli

göktürkyusuuf
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:09
Anladım. Teşekkür ediyorum cevabınız için.
Ale-Vi2362, 32 dk. önce

Normalde 14 günlük farkı her zaman bir hafta on gün sonra alıyoruz... ama bir fark oluşmuyor.. onun gibi düşün..


beyazdag06
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:10
Yok hocam faiz işlemiyor meb de :) böyle düşün ek dersi genelde herayın 6 sona kadar alırız ama gecikse ödemezler
göktürkyusuuf, 49 dk. önce
Peki 15 temmuz ile 8 bin liranın yattığı tarih arasındaki fark yatması gerekmiyor mu? Örneğin 21 temmuzda 8077 TL ile birlikte 6 günlük fark yatması gerekmiyor mu?

göktürkyusuuf
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:11
Anladım. Teşekkür ediyorum cevabınız için.
beyazdag06, 30 dk. önce
Yok hocam faiz işlemiyor meb de :) böyle düşün ek dersi genelde herayın 6 sona kadar alırız ama gecikse ödemezler

tekgöz
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 11:15

24 ü ile 28 i arası yatar diye düşünüyorum.


ozfakirmemur
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:17
15 Temmuz - 15 Ağustos arasındaki günler için 8077 veriliyor zaten. Bunu 21 temmuzda vermesi bir fark oluşturmaz. Zamlar 1 temmuzdan itibaren geçerli olduğundan ayın 15ine kadar olan süre için 14 günlük fark alırız

keriminho86
Şef
17 Temmuz 2023 11:22

O maaşı 15 Temmuz'da almışız gibi düşün. Sadece geç alacağız 8 bini o kadar. Arada bir maaş farkı falan olmaz.

göktürkyusuuf, 49 dk. önce
Peki 15 temmuz ile 8 bin liranın yattığı tarih arasındaki fark yatması gerekmiyor mu? Örneğin 21 temmuzda 8077 TL ile birlikte 6 günlük fark yatması gerekmiyor mu?
Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 ocak zammı8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiAğustos toplu görüşmeleri beklentileriBenzin ve Dizele 8 tl civarı zam geleceği konuşuluyor.. Temmuz enflasyonu rekor kıracakSeyyanen zam hakkında bilgiSeyyanen zam bu ay tam yatmacakmışPara Lazım, Seyyenan Zam Bu Hafta Yatar mı ?

Sözlük

halı saha 1 nispet yapmak 2 Halka Arz 1 yozgat 3 şiir 1 sineklik 1 öfke kontrolü 1 sirke 1 çerkes 2 yaşlanmayı kabullenmemek 4

Son Haberler

Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilirSakarya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybettiAdliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandıŞanlıurfa'da elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan olaylarda 4 şüpheli tutuklandıUçakta kavga çıktı Aziz Yıldırım arada kaldı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark