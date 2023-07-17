Para Lazım, Seyyenan Zam Bu Hafta Yatar mı ?

Yok hocam tam yatacak. Bakın memur maaşı 15 inden 15 i nedir. Ama memur zammı 1 temmuz itibariyle verilir normalde. Adamlar sırf memura seyyanen zammın farkını vermemekle için genelge tarihini 25 temmuz yaptılar. Kısacası %17.55in farkı olacak ama seyyanen zammın tarihi 15 temmuz olduğu için farkı olmayacak. Ayın 21 inden sonra hesaplara %17.55 in farkı +8077 yatacak .

Yok hocam tam yatacak. Bakın memur maaşı 15 inden 15 i nedir. Ama memur zammı 1 temmuz itibariyle verilir normalde. Adamlar sırf memura seyyanen zammın farkını vermemekle için genelge tarihini 25 temmuz yaptılar. Kısacası %17.55in farkı olacak ama seyyanen zammın tarihi 15 temmuz olduğu için farkı olmayacak. Ayın 21 inden sonra hesaplara %17.55 in farkı +8077 yatacak .

Babayage, 1 saat önce Seyyanen 8 bin yatamayacak yarısı yatacak deniyor doğrumu bu ?