Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2023 10:38
Sözleşmeli geçirilen süreler Derece kademeye etki eder mi?
Değerli hocalarım,derece kademesi hesaplanırken sözleşmeli çalışılan 3 yıl hesaba katılır mı? 2019 yılında mesleğe başlayan imam hatip lisesi mezunu, üniversitede hazırlık okumuş KKÖ'nün derece kademesi şuan kaç olmalıdır, bilgi sahibi olan var ise cevaplarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Diyanet ŞUBE Müdürü Sınavı açtı Yaz Kur'an Kurslarında Günlük Kaç Saat Derse Ödeme Yapılaca?İmamlıktan müezzinliğe geçiş Kadroya da geçtim. Eşim öğretmen olarak atanacak, tayin için sınava girmem gerekiyor mu?Merkez teşkilatına koruma ve güvenlik görevlisi olarak atananlar

Sözlük

anamurda deniz suyu sıcaklığı 2 güne bir şiir bırak 1 şiir 1 sirke 1 şu an çalan şarkı 1 yaşlanmayı kabullenmemek 4 mumla yaşamak 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 2 pliseli 1 yozgat 3

Son Haberler

Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilirSakarya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybettiAdliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandıŞanlıurfa'da elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan olaylarda 4 şüpheli tutuklandıUçakta kavga çıktı Aziz Yıldırım arada kaldı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark