Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 10:54
Kira yardımı yalan oldu ev arıyorum
Kira yardımı yalan oldu. Ev ariyorum 7-8k kira istiyorlar sobali evlere. Allah yardımcımiz olsun

Karizmaunl
Memur
17 Temmuz 2023 11:22

Ankara'da bahçe katı 1+1 lere 8000 TL istiyorlar. Sizin oralar ucuzmuş.

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