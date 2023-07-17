Tasarruf Tedbirleri Ve Personel Alım

AA nın haberine göre
PERSONEL GİDERLERİ
Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak,
bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel
oluşmasına izin verilmeyecektir. Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması hâlleri hariç olmak üzere bir önceki
mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen
azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecektir. Mahalli
idareler bakımından bu kapsamdaki uygulamalarda, ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve
standartları ile yıllık toplam personel giderleri hakkındaki oranlar esas alınacaktır.
AA nın haberine göre
PERSONEL GİDERLERİ
Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak,
bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel
oluşmasına izin verilmeyecektir. Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması hâlleri hariç olmak üzere bir önceki
mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen
azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecektir. Mahalli
idareler bakımından bu kapsamdaki uygulamalarda, ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve
standartları ile yıllık toplam personel giderleri hakkındaki oranlar esas alınacaktır.