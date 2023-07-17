Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 11:36
Emekli maaşı az yaş haddi 75 olsun
Nasiil olur

Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:49

Emeklilik sistemi kalkmalı.


BarlasAlpay
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:11
75 yaşında ne faydası dokunacak bir insanın mantıklı talepler edilmeli
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