Hala maaşımızı alamadık.

Bır kere hıc unutmam ankarada maas gunu izne ayrıldım gece maas yatacak depoyu fulleyıp gece yola cıkacak tim o gun vakıfbank sabah saat 5.30 da yatırmıstı maasımı onun dısında bir kere de teror paramızı 3 gun sonra yatırmıstı. Ama boyle 2 gun gecıktırdıgınu ilk defa goruyorum bunun ıcın size ekstra geciktirme parası talep edebilirsiniz aslında topluca

Bır kere hıc unutmam ankarada maas gunu izne ayrıldım gece maas yatacak depoyu fulleyıp gece yola cıkacak tim o gun vakıfbank sabah saat 5.30 da yatırmıstı maasımı onun dısında bir kere de teror paramızı 3 gun sonra yatırmıstı. Ama boyle 2 gun gecıktırdıgınu ilk defa goruyorum bunun ıcın size ekstra geciktirme parası talep edebilirsiniz aslında topluca