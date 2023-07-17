Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 11:43
Seyyanen Zam Değerlendirmelerinde Sık Yapılan İki Hata

Kamu personeline seyyanen zam veren 7456 sayılı Kanun 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Seyyanen zam hangi gösterge üzerinden verilecek?

7456 sayılı Kanuna göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık kaysayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay seyyanen zam verilecektir. Bu ödeme üzerinden sadece damga vergisi

kesilecektir.

Seyyanen zam Temmuz ayında yarı oranında mı verilecek?

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak alırlar. Seyyanen zam da 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere verilecektir. Dolaysıyla seyyanen zam Temmuz maaşlarında tam olarak ödenecektir. Sadece 1 Temmuz'dan

itibaren geçerli olmadığı için 1 ila 15'ini kapsayan dönem için ayrıca fark seyyanen ödemesi alınmayacaktır. Eğer 1 Temmuz'dan geçerli olarak yürürlüğe konulsaydı 8 değil 8+4=12 bin lira seyyanen ödeme alınacaktı.

Seyyanen ödeme hiç artmayacak mı?

Seyyanen ödeme 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık kaysayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödenecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle aylık katsayı 0,509796 olmuştur. 15 Temmuz itibariyle alınacak seyyanen zam şu şekilde hesaplanacaktır:

15.965*,0509796= 8.138,89 TL

Damga vergisi: 61,77

Net ödeme: 8.077,12 TL olacaktır

Seyyanen ödeme tutarı her altı ayda bir maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak artacaktır. Yani memur maaşlarına hangi oranda zam gelmişse seyyanen zam tutarı da o oranda artacaktır.


TakaNuri
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 11:46

Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Memurlar maalesef daha bordrolarında ne var ne yok bilmiyor.


TakaNuri
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 11:47

Bir mutemet olarak defalarca bilgilendirme yaptım. Sizin de yazmanız iyi oldu.


kemzan
Aday Memur
17 Temmuz 2023 11:52

Kbs açilmadi mi hala


life4242
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:31
Hocam muhtemetsiniz madem ek bordrolar ne zaman tamamlanır ve hangi tarihler arası kalan zam yatar
TakaNuri, 1 saat önce

Bir mutemet olarak defalarca bilgilendirme yaptım. Sizin de yazmanız iyi oldu.


elektronik38
Memur
17 Temmuz 2023 12:40

Açılmadı

kemzan, 1 saat önce

Kbs açilmadi mi hala


TakaNuri
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 13:00

Kbs daha açılmadı ama açılması an meselesi. Maaş farkları ve 8077 TL seyyanen zam bu ay sonuna doğru hesaplarda olur.

life4242, 41 dk. önce
Hocam muhtemetsiniz madem ek bordrolar ne zaman tamamlanır ve hangi tarihler arası kalan zam yatar

life4242
Aday Memur
17 Temmuz 2023 13:01
Teşekkürler
TakaNuri, 12 dk. önce

Kbs daha açılmadı ama açılması an meselesi. Maaş farkları ve 8077 TL seyyanen zam bu ay sonuna doğru hesaplarda olur.

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