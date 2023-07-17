Seyyanen Yatacak Net Miktar ve Maaş Farkı

Arkadaşlar sürekli bir ikilem, sürekli bir yanlış duyum.

1- 8000 Tl seyyanen zam 15 Temmuz-15 Ağustos dönemi maaşını kapsar bu nedenle TAM OLARAK 8000 TL olarak yatacak. 4000 TL yanlış duyumdur. Bu duyumları ciddiye bile almayın.

2- Maaş farkı ise yaklaşık olarak 1150 TL civarında olacak (8/1 olarak hesapladım)

Seyyanen zam ve maaş farkının yatma tarihi olarak ilden ile ilçeden ilçeye değişir ama genel olarak 24 Temmuz ve 28 Temmuz arasında olacaktır. Ağustosa sarkmaz diye düşünüyorum.