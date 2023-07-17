Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 11:51
Seyyanen Yatacak Net Miktar ve Maaş Farkı

Arkadaşlar sürekli bir ikilem, sürekli bir yanlış duyum.

1- 8000 Tl seyyanen zam 15 Temmuz-15 Ağustos dönemi maaşını kapsar bu nedenle TAM OLARAK 8000 TL olarak yatacak. 4000 TL yanlış duyumdur. Bu duyumları ciddiye bile almayın.

2- Maaş farkı ise yaklaşık olarak 1150 TL civarında olacak (8/1 olarak hesapladım)

Seyyanen zam ve maaş farkının yatma tarihi olarak ilden ile ilçeden ilçeye değişir ama genel olarak 24 Temmuz ve 28 Temmuz arasında olacaktır. Ağustosa sarkmaz diye düşünüyorum.


Yamyamav
Memur
17 Temmuz 2023 12:07

Bu haberleri yapanlar maaş farkını mi kastediyor anlamadım ki.


onur6319
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:21

8000 TL'nin maaş farkı yatmayacak. 15 temmuzdan itibaren geçerli kanunda.

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