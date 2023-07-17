KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2023 12:05
Kazanılan ilden üniversite okunulan ile geçiş

Arkadaşlar selam. Ben bilgisayar programcılığı okumuştum. Oradan da ODTÜ'ye geçtim dgs ile. Ankara'da puanlar malum. Ben farklı bir ilde memurluk yazıp gelse memurluğumu üniversite okuduğum ile alma şansım var mı? Bunu KPSS vs. eğitimi veren bir hocaya sorduğumda kağıt üstünde böyle bir hakkın var ama pratikte çok çok zor demişti. Bilginiz var mı acaba? Teşekkürler.

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