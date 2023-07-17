Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 12:22
Eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar eş durumu tayin dilekçesi verdim hala çkys ye düşmedi evrak bakanlıkta ama aradığımızda hiçbir numara cevap vermiyor eşim astsubay bende kadrolu hemşireyim ortalama 10 15 gün demişlerdi


Arzu inan
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:32

Ben vereli 24 gün oldu hala cevap yok aynı şekilde astsubay eşim. Kadrolu hemşireyim.


nurseblog
17 Temmuz 2023 12:42

Siz 3+1 i doldurup mu kadroyu aldınız bende toplu kadro zamanında geçtim ama 3 .yılı tamamlamştım


Arzu inan
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:45

Ben 2018den beri görevdeyim bu ikinci eş durumu tayinim olacak. Toplu kadroya geçenler bi anda eş durumuna yüklenince aslında yoğunluk oldu. Ben bir sene önce tayin istediğimde 3 günde sonuçlanmıştı

nurseblog, 30 dk. önce

Siz 3+1 i doldurup mu kadroyu aldınız bende toplu kadro zamanında geçtim ama 3 .yılı tamamlamştım


nurseblog
17 Temmuz 2023 12:50

Anladım teşekkür ederim inşallah bu hafta sonuçlanır


Arzu inan
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:52

İnşallah

nurseblog, 22 dk. önce

Anladım teşekkür ederim inşallah bu hafta sonuçlanır

Toplam 5 mesaj

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