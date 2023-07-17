Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 12:24
Vatan millet sakarya
30 yaşındayım. 1 tane yabancı ülke görmedim. 1 kere borçsuz tatil yapmadım. Tatili geçtim 1 kere borcumun olmadığı bir dönem hatırlamıyorum. Öğrenciyken otelde çalıştım avrupalı 18 yaşında bebeler arkadaşlarıyla toplaşır gelir 2 hafta tatil yaparlardı biz de bahşiş atsınlar diye bakardık. Sonra takipleşirsek görürdüm öbür ay da ibizaya gitmişler. Bazen evlerinde yiyip içip fatura ödemeleri burda tatil yapmalarından daha pahalıya gelirdi 1 ay kalanlar olurdu. Hepsi en az 2 dil bilir en az bir enstrüman çalar çoğu konuda bilgi sahipleri izlemedikleri film yok. Soğan ekmek yiyip bu ülkeyi sattırmayız diyenler bu ülke satıldığı için soğan ekmek yediklerinin farkında değiller mi? 3 tarafı deniz 4 mevsim memleketimde taşı sıksan bereket akar buzun içindeki izlandanın refahının yarısı bizde niye yok bi kere düşünmez misiniz? He ameriğanın oyunu islamın başkentiyiz diyenler koca koca adamlar olmuşsunuz bir de bu devlete memur olmuşsunuz köy kahvesindeki trt den başka bi şey izlemeyen dayıdan bi farkınız olsun biraz sorgulayın. Filistin neden düştü neden toprağını sattı müslüman hıristiyan budist farketmez bi bakın ülkelere her şey para paran varsa refahın var gücün var paran varsa silahın var paran varsa adın var paran varsa varsın bu dünyada. Milyon yıldır var olan dünyaya geldik 60-70 yıl o da şansımız varsa yaşayıp göçücez çoğunda da avrupada amerikada mezarlıkta yatan arabanın kredisini ödiycez. Kendimi geçtim artık doğmamış çocuğumu düşünüyorum 1500 km batıda doğsaydı sahip olacağı hayatı bir de burda doğunda olacağını ve hayır asla şükretmiyorum. "Neden Norveç değiliz demek yerine iyiki Somali değiliz diyenler yüzünden gelişemiyoruz."

burakbr7
Aday Memur
17 Temmuz 2023 12:28
birazdan şükürcüler gelir

karabatak28
Aday Memur
17 Temmuz 2023 13:06
Blraz şükür. Be bu mesleğe sahip olmayan da var size imrenerek bakıyor ayrıca bü hükümet polise en çok zammı verdi daha ne istiyorsunuz devletin güçü bu

funnx
Aday Memur
17 Temmuz 2023 13:07

özel hizmet tazminatımı mı arttırdı düz memura ne verdiyse bana da onu verdi

karabatak28, 6 dk. önce
Blraz şükür. Be bu mesleğe sahip olmayan da var size imrenerek bakıyor ayrıca bü hükümet polise en çok zammı verdi daha ne istiyorsunuz devletin güçü bu
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