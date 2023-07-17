KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 12:33
31.Dönem Pomem İlanı Ne Zaman Gelir ?

31.Dönem Pomeme hazırlanıyorum.2023 Kpss ye gireceğim fakat bir forumda 31.Dönem pomem alımının 2024 kpss ile yapılacağı yani 1 sene sonra olacağı belirtiliyor.Ben aralık gibi ilan geleceğini düşünüyordum fakat 30.dönem ile 2. alım yapıldığı için yeni ilanın gelmesi uzun süreceği söyleniyor ve 2023 kpss ile pomem olmayacağı söyleniyor.Doğru olabilir mi ?

Bana saçma geldi.


magut
Aday Memur
17 Temmuz 2023 13:07

31.dönem ne zaman gelirse gelsin bu seneki kpss ile girebilirsin. İnşallah Aralıkta gelir ilan

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