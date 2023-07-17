Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 12:37
paramedik izmir manisa becayiş

izmir menemen devlet hastanesi triaj biriminde kadrolu paramedik olarak görev yapmaktayım manisa muradiye yunusemre ve merkez civarındaki paramedik arkadaşlarla becayiş yapabilirim ilgilenenler 05350263112 numaralı telefondan bana ulaşabilir.

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