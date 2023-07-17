Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


17 Temmuz 2023 13:02
Ölüm

Pek yakinda


Cani şeytan ölecek
17 Temmuz 2023 13:05

Bu eziyet bitecek kurtulacagim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

GibisinKelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuÖzlediğindeİçinden geçeni söyleSatılık yalnızlıkSon iki harften kelime türetmeÇocuk bakımı ile ilgili bazı pratik bilgilerAşk evliliği yapanlarHaybeden Karalamalar

Sözlük

fakirizm 1 dalıp gitmek 2 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2 Sinan Bengier 2 Sivrisinek 2 yozgat 3 russell crowe 1 Halka Arz 1 Mareşal 1 araba arkası yazıları 3

Son Haberler

MEB'de kızlara özel eğitim için imza kampanyası başlatıldıKremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son bulduFETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa davaİstanbul merkezli sahtecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandıKocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark