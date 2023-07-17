Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 13:02
Bütçe tasarrufu. Dyk riske girermi
maliye bakanlığı bakanlıklara bütçe tasarrufu yazısı göndermiş. meb dyk kisintisina gotme ihtimali olabilir mi? birisi sadece 8'lere açılabilir dedi. olabilir mi böyle birşey

Weierstrass
Genel Müdür
17 Temmuz 2023 13:11
yok hocam dyk da olmaz,bunun olmasi icin genelge veya yonetmelik degisikligi gerek.
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