Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 13:35
İl dışı atamalarda emeklilikle boşalan kadrolar yansıtır mı?
İl dışı atamalarda emeklilikle boşalan kadrolar yansıtır mı? İl içinde istediğim ilden 6 açık görünüyor. İl dışı atamalarda il içindeki sayıdan fazla sayıda kontenjan yansıtılması mümkün mü arkadaşlar?

dnz.fzk
Aday Memur
17 Temmuz 2023 13:41

İl içi atamalarda emekli olan öğretmenleri bildiğim okullarda hiç açık görünmüyordu


spock
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 14:15

Hepsini her zaman olduğu gibi özür grubuna yansıtırlar. İsteğe bağlı atama öyle laf olsun diye yapılıyor. Kimsenin umurunda değiliz.


OguzHoca45
17 Temmuz 2023 14:32

İl icinde Norm kadrolar dışında emekli olanların listelerinde yayinlandi.Bu kadrolara il içi isteyen


OguzHoca45
17 Temmuz 2023 14:35

ler atanmayacak mi? Normların ertesi günü emekli listesi yayınlandı çünkü.

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