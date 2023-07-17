Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 13:48
(İl içi)Aynı İl'in farklı ilçesine atamada ilişik kesme süresi kaç gündür?

Aynı ilin farklı ilçesine il içi ile atanan bir öğretmenin ilişik kesmek için kaç günü vardır? Ve ilişik kesildigi gün göreve başlamak gerekli midir??


Lumberjack is back
Memur
17 Temmuz 2023 13:48

Köy okulundan köy okuluna atama


beyazdag06
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:11
Öğretmenler yaz tatilinde olduğu için eğitim öğretimin başlama tarihine kadar süreniz var hocam

Lumberjack is back
Memur
17 Temmuz 2023 14:17

Daha sonra İl dışı atama da yapılacağından sıkıntı olmaz mı? Yani atamam yapıldığı an eski kadrom boşalmış mi oluyor?

beyazdag06, 32 dk. önce
Öğretmenler yaz tatilinde olduğu için eğitim öğretimin başlama tarihine kadar süreniz var hocam

Ömer Oktay
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:27
1 gün hocam

Kuskusuz
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 14:31

Hocam o ilişik kesilip diğer okula kayıt için. İlişik kesmek için belirli bir gün yok ama genelde 15 gün içinde kesin diyorlar.

Ömer Oktay, 16 dk. önce
1 gün hocam
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