KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Temmuz 2023 13:50
4bli istifa ederse

Arkadaşlar sözleşmeli yani 4b li atanan birisi kendi isteğiyle istifa ederse 1 yil sozlesmeli olarak kamu ve kuruluslarinda sozlesmeli olarak istihdam edilemez diyor.İstifa eden birisi 1 yıl geçmeden jandarma uzman veya astsubayliga basvurabilir mi onlarda sozlesme imzaliyorlar ya ondan sormak istedim.

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