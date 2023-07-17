Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 13:59
temmuz maaşı çok eksik yattı

haziran ayında 15411 yatan maaşım temmuz ayında 17966 yatmış. 7/1 sosyal çalışmacıyım. bir yanlışlık yok mu acaba. bilen veya emsal maaşı olan cevaplayabilir mi


prim peran
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:13

sadece enflasyon farkıyla yattı, seyyanen ve maaş farkları daha sonra yatacak

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seyyanen zamÜcretsiz İzinziraat promosyon para puanEk mtv muafiyetEş durumu tayiniKadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)Eş durumu tayiniSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Maaşım neredeTıbbi dökümantasyon ve sekreterlik

Sözlük

omayraaa 13 sakar 1 portekiz 1 Halka Arz 1 taş devri 1 Sivrisinek 2 satranç 1 nocturne 1 bizim çiftlik 1 tere ve yağ birleştiğinde tereyağı olmaz 1

Son Haberler

AK Parti'li Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesinin kapatılmasını değerlendirdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gittiMerkezi Kayıt Kuruluşu, ilk yarı panoramasını paylaştıEskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandıKastamonu'da dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark