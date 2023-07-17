Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 14:03
Maliye maas farkı duyurusunu yayınladı

Mutemet arkadaslar sistem açıldı mı.


Hüseyin Sargın
17 Temmuz 2023 14:04
Seyyanen zammın farkı yatacak mı?

Ramazan212147
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:05

Hayır sadece 8077 yatacak birde 17.55 yarısı

Hüseyin Sargın, 40 dk. önce
Seyyanen zammın farkı yatacak mı?

Nallbanttrakya
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:17
Ne zaman yatar hocam

Ramazan212147
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:34

Bizim mutemet bu hafta yatar dedi

Nallbanttrakya, 27 dk. önce
Ne zaman yatar hocam
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Minicik bir çocuk ve çalışacam diye onu ihmal eden anne.. Eğitimciler siz ne dersiniz bu duruma?gelir dağılımı böylemi olur maaşı az olan buraya gelsinBenzine müthiş zamBu ay seyyanen zammın yarısını mı alacağız?3 yıl şartı saçmalığıMaaşım çok düşük yattı bir yanlışlık mı var ?Maaş farkı ve seyyanen zamEvi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Konut KredisiAdil, eşit ve adaletli il dışı tayin sistemi

Sözlük

nocturne 1 Love bombing 1 halı saha 1 dertleşmek 2 ağaç dikmek 1 mumla yaşamak 1 rapunzel 5 Yabancı nüfusun 18 milyona dayanması 1 tıbbın geldiği nokta 1 longoz 1

Son Haberler

'Burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet söz konusudur'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gittiMerkezi Kayıt Kuruluşu, ilk yarı panoramasını paylaştıEskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandıKastamonu'da dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark