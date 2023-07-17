Hakkımız yenirken Allah'a şükür mu edelim .. Allah herşeyin sahibidir ona her daim şükür ederiz .. ancak kimse hakkımız yenirken ayda 250 saat çalıştırılırken iznimiz yanarken mobinge uğrarken bayram seyran bilmez iken şükür edelim diyemez .. çok şükür Allah'ım bu ayda hakkımızı yediler mi diyeceğiz .. buna Allah bile razı gelmez .. hicbirsey yapamayız evet ancak bu duruma şükür edemeyiz .. Allah bize bunu reva görenlere hesabını sorsun

Hakkımız yenirken Allah'a şükür mu edelim .. Allah herşeyin sahibidir ona her daim şükür ederiz .. ancak kimse hakkımız yenirken ayda 250 saat çalıştırılırken iznimiz yanarken mobinge uğrarken bayram seyran bilmez iken şükür edelim diyemez .. çok şükür Allah'ım bu ayda hakkımızı yediler mi diyeceğiz .. buna Allah bile razı gelmez .. hicbirsey yapamayız evet ancak bu duruma şükür edemeyiz .. Allah bize bunu reva görenlere hesabını sorsun