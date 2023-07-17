Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 14:18
Temmuzda Verdiler Zam, Peşinden Oldu Gam

Bir depo benzin 1800 lira,

10 bin lira olmuş en ucuz kira,

Dikiş tutmaz artık bu yara

Geçinebilirsen geçin Ali Cabbar.

Memurun zammına azıcık koydular,

Emekliyi desen, fena oydular,

Davulun sesini uzaktan duydular,

Yaşayabilirsen yaşa Ali Cabbar.

ÖTV, KDV coşup duruyor,

Bir kesim zamlara "oh olsun" diyor,

Allah belamızı verdikçe veriyor,

Kurtulabilirsen kurtul Ali Cabbar.

Bizim Millet Cabbardır iyi direnir,

Ekmek olmasa pasta da yenir,

Bundan sonrasına bilmem ne denir,

Zevk alabilirsen zevk al Ali Cabbar.

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