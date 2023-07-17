Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 14:24
2024 ocakta memura bayram ikramiyesi verilecek mi?

Bizim okulun kamusen temsilcisi bu toplu sözleşmede memura da bayram ikramiyesi verilecek dedi. Zamdan önce de zam oranı %20+8000 olacak diye watsab grubunda yazmıştı. Bayram ikramiyesi konusunda başka duyum alan var mı?


Selman Mirhan
Aday Memur
17 Temmuz 2023 14:34

Verilme olasılığı yüksek. Fakat 2 bin lira olarak verilecekse hiç verilmesin. Eğer verilecekse aile yardımı gibi memur maaş katsayısına bağlansın. Emeklilerde hiçbir katsayıya bağlı olmadığı için hükümetin insafına kaldı ve zaten eridi gitti.


feridunemeksiz
Şef
17 Temmuz 2023 14:35
Bayram ikramiyesi devlete büyük külfet getirir işçiye verilse o başka

tekgöz
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 14:43

Emekliler gibi 2000 tl bayram ikramiyesi ve kiranın %20 si kadar kira yardımı yapılacak diye düşünüyorum.

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