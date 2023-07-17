Jandarma Uzman Erbaş Eğitim Bırakma

Merhaba saygı değer abilerim kardeşlerim. Ben Uzman Erbaş mesleğinin eğitim safhasındayım. Yaklaşık 6 aylık temel komando eğitiminin ardından kazanmış olduğum muhabere branşının eğitimini alıyorum. Yaklaşık 7. Ayındayım eğitimin. Askerliğimi yapmadan eğitime katıldım. Eğitimde her 3 gün askerlik hizmetinden 1 gün düşürmekte. Dolayısıyla 18 ay görevde kalmadan istifa edersem askere alınma durumum oluşuyor noksan hizmet süresinden dolayı. Kaçırmamak istediğim bi iş buldum. İstifa edersem anında askere alınacağım söyleniyor. Konu hakkında bilgisi olan abilerim kardeşlerim ben kalan askerliğimi tamamlamadan nasıl muaf olabilirim? Bu kalan hizmeti para karşılığında yapabilir miyim? Yurtdışında buldum işi eğer direkt yurtdışına gidersem ne gibi sonuçlarla karşılaşırım? Kısacası kalan askerlik süresini askere gitmeden nasıl bitirebilirim bunun bir yolu var mıdır? İnternette araştırmama göre yoklama kaçağı saklı veya bakaya durumunda olanlar yeni çıkan kanuna göre paraya çevirebiliyormuş sanırım doğruluğunu kesin olarak bilem var mıdır? Askerliğini yapmayıp eğitimi bırakan bi arkadaşım başına nelerin geldiğini açıklayabilir mi?
Merhaba saygı değer abilerim kardeşlerim. Ben Uzman Erbaş mesleğinin eğitim safhasındayım. Yaklaşık 6 aylık temel komando eğitiminin ardından kazanmış olduğum muhabere branşının eğitimini alıyorum. Yaklaşık 7. Ayındayım eğitimin. Askerliğimi yapmadan eğitime katıldım. Eğitimde her 3 gün askerlik hizmetinden 1 gün düşürmekte. Dolayısıyla 18 ay görevde kalmadan istifa edersem askere alınma durumum oluşuyor noksan hizmet süresinden dolayı. Kaçırmamak istediğim bi iş buldum. İstifa edersem anında askere alınacağım söyleniyor. Konu hakkında bilgisi olan abilerim kardeşlerim ben kalan askerliğimi tamamlamadan nasıl muaf olabilirim? Bu kalan hizmeti para karşılığında yapabilir miyim? Yurtdışında buldum işi eğer direkt yurtdışına gidersem ne gibi sonuçlarla karşılaşırım? Kısacası kalan askerlik süresini askere gitmeden nasıl bitirebilirim bunun bir yolu var mıdır? İnternette araştırmama göre yoklama kaçağı saklı veya bakaya durumunda olanlar yeni çıkan kanuna göre paraya çevirebiliyormuş sanırım doğruluğunu kesin olarak bilem var mıdır? Askerliğini yapmayıp eğitimi bırakan bi arkadaşım başına nelerin geldiğini açıklayabilir mi?