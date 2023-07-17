Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 14:56
Harcırahı yatan var mı?

Geçen hafta salı günü ilişik kestim fakat hala harcırahlar yatmadı? 2-3 güne yatar denilmişti.

İlişik kesipte harcırahı yatan var mı arkadaşlar?


seyfullah alaca
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:12

3 aydır bekliyorum ben yatmadı


Ale-Vi2362
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:14

sözleşmeli miydiniz? Sözleşmeli personelin geç yatıyor evet.. son atama harcırahlarını soruyorum..


seyfullah alaca
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:17

pardon ben geçici görev harcırahı zannettim


Ale-Vi2362
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:18

sorun değil hocam.

seyfullah alaca, 58 dk. önce

pardon ben geçici görev harcırahı zannettim


Mustafa88a
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:53

Hocam bende cuma günü ilişik kestim mal müdürlüğüne evrakı hatta imzalattum kuruma geri getirdim oradaki memur sizin mutemet kbsden bize gödnrecek sonra hemen yatar dedi bugun aradım kpsdrn mutemet daha göndermemiş sen bulunduğun mal müdürlüğüne ara tc den baksın mutemet giriş yaptıysa memur zaten hemen bir günde yatıyor diyor

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